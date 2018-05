History faz maratona pré-Copa com futebol na pauta por 14 dias

Ex-goleiro Marcos é embaixador do projeto, durante o período

Longe dos gramados desde 2012, o pentacampeão Marcos Roberto Silveira Reis, 44, mais conhecido como São Marcos pela torcida do Palmeiras, é embaixador do History Futebol, atração especial do canal History que começa nesta segunda-feira (28) e fica no ar até 10 de junho. O ex-goleiro fará comentários ao longo da programação ao lado de Gabriel Batistuta (Argentina), Hugo Sanchez (México) e David Villa (Espanha), escalados como embaixadores do especial ao redor do mundo.



A programação serve como um aquecimento para a Copa do Mundo de 2018, que começa no dia 14 de junho. Durante 14 dias consecutivos, 24h por dia, o canal se dedicará à história do futebol, com a exibição de produções nacionais e internacionais sobre o esporte.

"Duelos de Craques", "Grandes Momentos do Futebol", "Estrategistas do Futebol", além de filmes oficiais da Fifa tomam o canal até o dia 10 de junho.



Satisfação

"Tive a felicidade de ser convocado para esse projeto no meio de tantos jogadores. É claro que assusta quando alguém te chama para fazer um projeto assim, mas foi legal. É algo que eu nunca tinha feito e tomara que o pessoal curta", disse Marcos ao Destak, durante evento de lançamento da programação, em São Paulo.



Conteúdo

Durante esse período, serão apresentadas entrevistas com jogadores, técnicos e comentaristas de futebol, entre eles Pelé, Gary Lineker e Manuel Neuer.

As discussões sobre futebol não ficarão fora da pauta. As proezas mais emblemáticas, dados e discussões intermináveis sobre Ronaldo, Messi, Maradona, Zidane, Van Basten e Matthäus, entre outros, fazem parte da escalação de assuntos abordados.

"History Futebol" será transmitido em mais de 160 territórios do mundo, e o jogador espanhol David Villa é o porta-voz global da atração.



History

De 28/5 a 10/6