'Hey There Delilah' vai virar série

De acordo com o Hollywood Reporter, o sucesso dos anos 2000 "Hey There Delilah" irá virar série. O Plain White T's, grupo responsável pela canção, está em negociação com duas produtoras para viabilizar o projeto. Os membros Tom Higgenson e Jeremy Desmon também estão na produção.



A música, lançada em 2006, conta a história de um relacionamento à distância entre um compositor tentando ganhar a vida em Los Angeles, Estados Unidos, e uma estudante que estuda em Nova York.