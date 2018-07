Henry Cavill pede desculpas após comentários sobre movimento #MeToo

Em entrevista à QG, o ator falou que tinha medo de flertar com mulheres e ser acusado de assédio sexual; mais tarde, Cavill pediu desculpas pelo comentário

Henry Cavill pediu desculpas após os comentários que fez sobre o movimento #MeToo para à revista australiana QG.



Na entrevista, o ator que vive o Superman no universo cinematográfico da DC afirmou que tem medo de flertar com mulheres e mais tarde ser acusado de assédio sexual. Logo, a internet reagiu e criticou seus posicionamentos sobre o assunto, dizendo inclusive que ele tinha sido insensível.



"As coisas tem que mudar. É importante manter as coisas boas, as qualidades do passado, e se livrar das ruins. É difícil fazer isso se há certas regras estabelecidas. Porque senão é tipo: 'Bom, eu não quero ir lá falar com ela, porque vou ser chamado de estuprador ou coisa assim... Se sou uma figura pública e vou flertar com alguém, quem sabe o que pode acontecer?'", disse.



Logo depois da repercussão o ator deu uma declaração ao Hollywood Reporter, dizendo que tudo havia sido um grande "mal-entendido".



"Quero me desculpar por essa confusão, é tudo um mal-entendido. Não tive intenção de ser insensível de jeito nenhum. Queria esclarecer e confirmar para todo mundo que eu sempre tive o máximo respeito pelas mulheres, e sempre vou ter."



"Essa experiência me ensinou uma lição valiosa sobre contexto e as nuances da liberdade editorial".