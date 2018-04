Heloisa Passos estreia na direção com 'Construindo Pontes'

embate político familiar e a relação afetiva com seu pai, engenheiro que trabalhou construindo pontes durante a ditadura militar.



Em "Construindo Pontes", Heloisa ganha de presente uma coleção de filmes em Super-8 com imagens das Sete Quedas, do Rio Paraná, local destruído no começo dos anos 1980 para dar lugar para a maior hidrelétrica do mundo. Ao usar a destruição da catarata como base, a diretora recorda um passado imerso no autoritarismo político.

Com uma bela carreira como diretora de fotografia, tendo assinado a fotografia de longas nacionais como"Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo", de Karim Aïnouz; "Mulher do Pai", de Cristiane Oliveira; e "Lixo Extraordinário e o Que se Move", documentário com Vik Muniz, Heloisa Passos agora assume a direção com o longa "Construindo Pontes", que estreia nesta quinta-feira (19).Membro da Academia de Artes e Ciência Cinematográfica de Hollywood, Heloisa retrata um