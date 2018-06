HBO encomenda spin-off de 'Game of Thrones'

Os fãs de "Game of Thrones" poderão aproveitar um spin-off da série de sucesso, mas ocorrido há milhares de anos da época retratada pela saga fantástica, anunciou a HBO.

A HBO ordenou um episódio piloto do spin-off, um dos cinco projetos nos quais trabalha a produtora e que será criado pelo autor do livro original, George R.R. Martin, junto com a roteirista britânica Jane Goldman, indicou em um comunicado enviado na sexta-feira à mídia americana.