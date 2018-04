HBO anuncia novas produções originais brasileiras

–

–

– profissionais ou não.

"Hard" é a adaptação de uma série francesa que conta a história de uma mulher – esposa e mãe – de uma família tradicional e conservadora, que, repentinamente, perde o marido em um acidente. Com a necessidade de assumir os negócios do falecido esposo, ela descobre que ele era o dono da maior produtora de filmes pornográficos do país. O produtor Fabiano Gullane destacou o fato de a produção, com 18 capítulos divididos em três temporadas, girar em torno de uma protagonista mulher e de levantar questões da moral em meio à comédia.



Além disso, A HBO detalhou a série "Santos Dumont – Mais leve que o ar", de Estevão Ciavatta e Fernando Acquarone, anunciada no ano passado. A produção conta a história do aviador brasileiro a partir de um novo ponto de visto, mergulhando no lado humano ainda pouco conhecido. De acordo com Acquarone, a minissérie de seis episódios busca mostrar que "a história dele não se resume ao 14-Bis e relógio de pulso. Ele era muito mais. Um inventor compulsivo". Por conta do período de Dumont na França, a série será majoritariamente na língua francesa.











A HBO anunciou novas produções brasileiras nesta quinta (5), durante o Rio2C (Rio Content Creation). As séries apresentadas pela empresa são "O hóspede americano", de Bruno Barreto e Carla Affonso, e "Pico da Neblina", de Quico Meirelles, com episódios dirigidos por Fernando Meirelles, além de "Hard", adaptação de uma série francesa por Daniel Rezende e Fabiano Gullane.A produção "O hóspede americano", com início das filmagens previsto para o dia 7 de maio, conta a história da expedição científica do ex-presidente americano Theodore Roosevelt e de Marechal Rondon pelo "Rio da Dúvida", na Amazônia. Bruno Barreto definiu a minissérie como "projeto da vida", revelando que investiu o próprio dinheiro no roteiro."Pico da neblina", idelizada pelo jovem Quico Meirelles, se passa em uma realidade ficcional onde a maconha é legalizada no Brasil. O personagem principal, um jovem negro e classe média-baixa da periferia de São Paulo, se vê em um dilema ao ver que sua atividade - a venda ilegal de maconhavai deixar de existir. O desafio é decidir se vai mergulhar no universo do tráfico de drogas ou se parte para um mercado mais formal de trabalho. A narrativa aborda a questão da falta de pertencimento nas classes sociais em que o protagonista flutuaa elite paulista, compradora da droga, e os jovens da periferia. Pai de Quico, o diretor Fernando Meirelles vai dirigir alguns episódios da trama. Outro ponto interessante sobre a série é o fato de a produtora ter realizado uma pré-seleção do elenco através de vídeos enviados pelos próprios atores