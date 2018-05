Harvey Weinstein se entrega à polícia de NY antes de indiciamento

O produtor de cinema Harvey Weinstein se apresentou na manhã desta sexta-feira (25) em uma delegacia de polícia em Nova York, para entregar-se antes de um provável indiciamento. O magnata de 66 anos foi acusado por dezenas de mulheres por agressões sexuais e não fez declarações à imprensa.



A sua entrada na delegacia foi marcada por caos, em meio a dezenas de fotógrafos e cinegrafistas.



As acusações de Weinstein foram uma das primeiras e deram inicio ao movimento global #MeToo, há quase oito meses. O magnata deve ter a foto e as impressões digitais tomadas na delegacia, antes de ser levado para um tribunal e apresentado a um juiz.





O produtor não aparecia em publico desde as primeiras revelações, em outubro, e será indiciado por estupro e por ter forçado uma mulher a fazer sexo oral. Mais de 100 mulheres, incluindo atrizes como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow e Rose McGowan, afirmaram que foram vítimas do assédio de Weinstein, com denúncias de agressão sexual e estupro.

As investigações foram conduzidas pelo jornal The New York Times e da revista New Yorker e foram recompensadas com o prêmio Pulitzer. As pesquisas mostraram que Weinstein utilizou do seu poder para obrigar jovens atrizes, ou aspirantes, a realizar suas fantasias sexuais, algumas vezes com a ajuda dos agentes das artistas e comprando o silêncio de suas vítimas com acordos de confidencialidade.