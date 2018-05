Harry Styles está produzindo série sobre sua vida

Felix Mallard no papel principal, a série vai contar a história de Harry nos primeiros anos do One Direction, quando o músico morava no subúrbio de Londres, junto com o amigo Ben Winston e a esposa dele. Winston é produtor da CBS e também está envolvido na produção do seriado.



Como músico, Harry se apresenta solo pela primeira vez no Brasil nos dias 20 e 22 de maio, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Os shows estão esgotados.

Depois de se lançar solo após a pausa do One Direction, agora Harry Styles arrumou um novo emprego. Ele está produzindo a série "Happy Together", da CBS. Com estreia estimada para o segundo semestre deste ano, a produção é inspirada na vida de Harry.Com