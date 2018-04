Harry Styles homenageia vítimas de bombardeio em Manchester

Cantor prestou homenagem em show nesta terça-feira (10)

Há quase um ano, um bombardeio que aconteceu durante o show de Ariana Grande, no Manchester Arena, resultou em 22 pessoas mortas e 50 feridos.



Na última terça-feira, Harry Styles, ex-One Direction, se apresentou no local e aproveitou para homenagear as vítimas do atentado. Na ocasião, o músico cantou "Just a Bit of Your Heart" que escreveu para Ariana.



Veja o vídeo:



"O primeiro show que vim foi aqui. Eu amo esse lugar", diz. "A próxima música que tocarei, escrevi alguns anos atrás e dei para uma cantora chamada Ariana Grande. Ela cantou algumas vezes e agora faremos nossa própria versão. Se você souber, nos acompanhe. Estou com você, Manchester".