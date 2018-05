'Harry Potter e a Criança Amaldiçoada' domina indicações ao Tony

'Angels in America', 'Meninas Malvadas' e 'Bob Espoja: O Musical' também estão concorrendo

O Tony Awards, a maior premiação do teatro, divulgou nesta terça-feira (1) as indicações para a edição de 2018. A cerimônia acontece em 10 de junho e será apresentada pelos músicos Josh Groban e Sara Bareilles. Entre as maiores surpresas está a peça derivada de Harry Potter, "A Criança Amaldiçoada".



Com história de J.K Rowling, acompanhamos o protagonista Harry anos após a batalha de Hogwarts e sua complicada relação com o filho mais novo. A produção, que foi aclamada na Inglaterra e estreou a pouco tempo na Broadway, recebeu um total de 10 indicações, entre elas a de melhor peça e melhor ator para o astro Jamie Parker, que vive o protagonista.



O drama sobre aids "Angels in America" também está na lista (com 11 indicações), seguido pela adaptação de Tina Fey do filme "Meninas Malvadas" (12) e um musical sobre o desenho "Bob Esponja" (12).



Já os destaques na categoria de performance ficam por conta de Glenda Jackson, que após três décadas sem estrelar na Broadway ganhou indicação por "Three Tall Women", de Edward Albee; enquanto Denzel Washington foi lembrado por sua atuação em "The Iceman Cometh".



Todas as indicações podem ser conferidas aqui.