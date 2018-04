O seriado durou apenas três temporadas, que saíram do catalogo do streaming em 2016

Quando o criador Bryan Fuller falou sobre o legado que queria deixar no personagem Hannibal Lecter na sua nova série, disse que gostaria que sua versão do psicopata fosse a "definitiva". Esse com certeza não é um papel fácil, já que Lecter foi vivido por Anthony Hopkins em 1991 no aclamado "O Silêncio dos Inocentes". Mesmo assim, durante as três temporadas que esteve no ar a produção se esforçou para cumprir com o desejo de Fuller e adaptar com dignidade as histórias de Thomas Harris.

Durante apenas três anos, a série só chegou a adaptar "O Dragão Vermelho" e "Hannibal" e nem sequer explorou todos os personagens dos livros. Mesmo assim, o seriado se destacou e conquistou um público fiel que espera por sua volta até hoje, e por vezes se mostrou até a frente de seu tempo. Veja cinco motivos para finalmente ligar a Netflix e ver "Hannibal":



1 - A série foi criada por Bryan Fuller





Quem assiste TV há muito tempo, pode lembrar de Bryan Fuller como o criador de "Pushing Daisies". Já quem passou a acompanhar a grande indústria de séries recentemente pode lembrá-lo por "Hannibal" ou até mesmo "American Gods". O que essas três séries têm em comum é que, além de serem ótimas, elas abordam – entre outros assuntos – a morte, todas com um tom bem diferente entre si. Em "Pushing..." o protagonista era Ned (Lee Pace) um homem capaz de levantar os mortos, com apenas um toque. A série tinha um ar leve, divertido e até romântico, completamente diferente de "Hannibal", que era bem mais escura e acompanhava um dos mais conhecidos psicopatas de todos os tempos. Sua produção mais recente, "American Gods", é a mais fora do comum de todas. Baseada no livro escrito por Neil Gaiman, a história acompanha a guerra entre os velhos Deuses (Odin, Thor, Easter) contra os novos (Mídia, Tecnologia). Como se a premissa não fosse original o suficiente, a visão de Fuller acrescenta na obra enquanto ele usa do som, do ambiente e de aspectos visuais grotescos para contar sua história. Apesar de serem bem distintas entre si, é comum ver alguma característica ou outra que conseguiram sobreviver entre as séries.

Apesar de ser um ótimo realizador, Fuller não consegue terminar nenhum projeto. "Pushing Daisies" e "Hannibal" foram canceladas, enquanto ele se demitiu de "American Gods" e até de "Star Trek Discovery", por qual era responsável.





2 - A relação entre os protagonistas

Quando "Hannibal" chegou no seu ápice (mais ou menos no final da segunda temporada), a internet inteira estava obcecada com a relação dos protagonistas. Enquanto algumas pessoas juram de pés juntos que eles têm uma relação homoafetiva, o roteiro sempre deixou muito claro a dependência que um carrega pelo outro e como isso atrapalha o protagonista Will Graham (Hugh Dancy). O psiquiatra Hannibal Lecter (Mads Mikkelsen) começa a tratar Will por sua doença mental, que o permite chegar perto de assassinos tal como o psicopata, mas acaba manipulando as situações para que ele continue piorando. Mais do que isso, Lecter desenvolve uma verdadeira obsessão pelo protagonista, pensando em todas as maneiras que impedir com que Will siga com sua vida. Seja lá qual for sua interpretação sobre o tema, o roteiro nunca deixa explícito o tipo de relação que eles tem, mesmo o showrunner se manifestando sempre sobre isso. Sobre o assunto, Bryan Fuller disse: "Queremos explorar a intimidade entre esses dois homens de um jeito não-sexual. Não é sexual, é além disso. É uma pura intimidade em um modo não-físico."



3 - A morte como beleza e arte

Apesar de Hannibal ser comparado ao demônio mais de uma vez, sua personalidade é o que podemos chamar de elegante. A comida que ele faz com os corpos de humanos que mata é sofisticada e de bom gosto, assim como seu gosto para música, roupas e até mesmo arte. Isso fica claro ao longo dos episódios, que usa de artistas e pinturas famosas para explorar a psicopatia de Lecter. É comum ver um conceito todo por trás das suas mortes, assim como também é fácil ver Hannibal citando grandes pintores do Renascimento (que presava pela perfeição de suas obras), como " A Primavera" de Sandro Botticelli. Isso não justifica o comportamento do psicopata, de jeito nenhum, mas é interessante ver como sua mente traça os paralelos entre as suas mortes e grandes obras, como se ambas fossem expressões artísticas validas e revolucionárias.



4 - A narrativa sofisticada



Assim como o protagonista, a narrativa da série também é bem sofisticada, principalmente quando levamos em conta que ela ia ao ar na NBC, TV aberta americana que gosta um pouco demais de séries procedurais como a franquia Chicago (que começou com "Fire" e se espalha por praticamente todos os dias da semana com "PD", "Law" e "Med"). Mesmo que no horário nobre, existiam complicações em mostrar cenas pesadas com sangue e violência. Para isso, Fuller arranjou algumas maneiras engenhosas de amaciar o impacto. Existem, por exemplo, sequências de ultraviolência com música clássica tocando no fundo, em uma clara referência ao filme "Laranja Mecânica", de Stanley Kubrick, e quando existia a necessidade de mostrar uma cena de sexo, efeitos visuais e psicodélicos tomavam a tela, como se fosse para reforçar as sensações de prazer em que os personagens estavam sentindo.



5 - A série ainda pode voltar



Quando foi cancelada por sua emissora em 2015, os fãs ficaram revoltados e começaram um movimento pedindo para que uma empresa grande de streaming comprasse a série. Isso é algo comum na TV americana e aconteceu com "Community" (que foi da NBC para a Yahoo garantindo uma sexta temporada) e até com "Gilmore Girls" (da extinta The WB para a Netflix, e ganhou mais 4 episódios). Com "Hannibal" a ação foi grande, principalmente porque a terceira temporada acabou com um gancho sensacional e com a promessa de mais, do próprio showrunner. Em entrevistas para a imprensa americana, Fuller admitiu que já tinha material para outras temporadas e que inclusive pensava em adaptar o livro "O Silêncio dos Inocentes", que virou filme e tem Jodie Foster com a famosa agente do FBI Clarice Sterling. "Eu acho a adaptação cinematográfica um filme perfeito, mas há muitos cantos e recantos interessantes a serem explorados numa série de TV", disse.