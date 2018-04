'Hannibal' está de volta à Netflix

Graham é um professor e agente especial do FBI que possui a incrível habilidade de reconstruir cenas de crimes em sua mente. Tirado da sala de aula pelo agente Jack Crawford, ele acaba encarregado de uma grande missão, que o colocará cara a cara com Hannibal, seu inimigo e aliado.



A série começou a ser exibida em 2013 e teve seu episódio final exibido em agosto de 2015. Apesar de ter sido cancelada, a história tem um bom encerramento na terceira temporada.



Rumores de que "Hannibal" voltaria para uma quarta temporada existem desde 2017, mas o aguardado retorno ainda não foi confirmado. Em sua transmissão original, a série passava no canal americano NBC.

Depois de tirar as duas primeiras temporadas de "Hannibal" do catálogo em dezembro de 2016, a Netflix voltou atrás e agora o seriado criado por Bryan Fuller volta à plataforma com suas três temporadas completas.Baseado nos livros "Dragão Vermelho" e "Hannibal" de Thomas Harris, o seriado tem Mads Mikkelsen ("Star Wars: Rogue One") como Dr. Hannibal Lecter – personagem eternizado por Anthony Hopkins e Hugh Dancy como Will Graham.