Há dez anos, Lady Gaga lançava 'Just Dance'

Dez anos atrás, Lady Gaga lançava o primeiro single de seu primeiro disco "The Fame", lançado em agosto de 2008. "Just Dance" foi composta pela cantora, até então com 22 anos, Akon e o produtor RedOne.Na época, Lady Gaga foi o sopro de novidade no pop. Com "Just Dance", a estrela colocou o synthpop e o electropop de volta aos topos dos charts de música. A canção venceu o prêmio de melhor parceria no Teen Choise Awards de 2009 e melhor canção pop dance no Internatinal Dance Music Awards do mesmo ano. O trabalho também lhe rendeu a categoria de melhor clipe do Q Awards. Além disso, concorreu ao Grammy de melhor gravação dance, mas perdeu para "Harder, Better, Faster, Stronger", do Daft Punk.Além de ter uma voz bonita e uma música boa, ela tinha o pacote completo: o visual, a personalidade e o talento. É claro que em 2008, era impossível sequer imaginar a importância que Gaga teria um dia.Há quem diga que a música não é nada demais, principalmente levando em consideração outros sucessos da própria cantora, mas "Just Dance" funcionou perfeitamente. Com um refrão animado sobre espantar os problemas, a canção abriu portas para que Gaga continuasse inovando e mudando não só a música pop, como o mundo da moda.