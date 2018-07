Há 50 anos 'Peanuts' tinha Franklin, seu primeiro personagem negro

"Acredito que é possível fazer algo através das histórias em quadrinhos. Acredito que introduzir meninos negros no grupo de personagens de Schulz poderia ter algum impacto", continua.

Sua carta agora é exibida no Museu Charles M. Schulz, na Califórnia.





Schulz respondeu a carta alguns dias depois e disse estar ciente desse problema, mas que tinha medo de retratar personagens negros e tratá-los de forma paternalista. Glickman, no entanto, continuou enviando-lhe cartas para pedir a inclusão em suas histórias.





Algum tempo depois, Charlie Brown finalmente apareceu na praia conversando com Franklin, que logo se tornaria uma parte importante de sua história junto com Lucy, Schroeder e Linus.





"Toda a sua família está na praia, Franklin?", perguntou-lhe Charlie Brown neste primeiro encontro. "Não, meu pai está no Vietnã", respondeu.





Na indústria dos comics, dirigida principalmente à classe média branca dos Estados Unidos, o personagem de Franklin era então uma novidade. Apenas dois anos antes, o primeiro super-herói negro da Marvel, Pantera Negra, havia feito sua primeira aparição naquele universo, criado pelos mestres do gênero, Stan Lee e Jack Kirby.







A reação foi "majoritariamente positiva", disse Schulz mais tarde, embora um editor do sul do país tenha lhe escrito queixando-se de que Franklin e Charlie Brown iam à escola juntos.



Franklin foi o primeiro menino negro a se unir às aventuras de Charlie Brown, seu cachorro Snoopy, sonhador e filósofo, e seus amigos.

O primeiro personagem negro de "Peanuts", o Franklin, comemora 50 anos de sua existência nesta terça-feira (31). A revolução na história em quadrinhos de Snoopy aconteceu por causa de uma professora de Los Angeles, que estava ansiosa para ver mais diversidade racial nas publicações infantis.Franklin nasceu em 31 de julho de 1968, em momentos de forte tensão racial nos Estados Unidos. Após o assassinato de Martin Luther King em abril de 1968, as tensões so pioram e aquele momento na história ficou marcado pelo Movimento dos Direitos Civis."Desde a morte de Martin Luther King, me pergunto o que posso fazer para mudar as condições em nossa sociedade que levaram a esse assassinato", escreveu em 15 de abril Harriet Glickman, uma professora de Los Angeles, em uma carta dirigida ao criador de Peanuts, Charles Schulz.