Guitarra amarela de Prince é arrematada por US$ 225 mil

Uma guitarra amarela feita para o finado músico Prince foi arrematada nesta sexta-feira (18) por 225 mil dólares em um leilão de joias, roupas e objetos do ícone pop em Nova York, informou a empresa Julien's Auctions.

A guitarra amarela "Cloud", chamada assim por seu corpo retorcido único, estava avaliada em entre 60 mil e 80 mil dólares, segundo Julien.

No ano passado, a casa de leilões vendeu outra guitarra Cloud por 700 mil dólares.

As "Clouds" foram criadas para Prince pelo luthier de Minneapolis Dave Rusan, incluindo a usada no filme de 1984 "Purple Rain", onde o alter ego de Prince "The Kid" a recebe de presente da namorada Apollonia.

O leilão, que arrecadou dois milhões de dólares, incluiu dezenas de artigos de Prince, conhecido por seu estilo único e extravagante.

Prince morreu em abril de 2016 em seu estúdio de Paisley Park vítima de uma dose acidental de analgésicos potentes, aos 57 anos.