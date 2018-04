'Guerra Infinita' também bate recorde no Brasil

18.8 milhões. Quando convertido ao real, o valor ultrapassa a marca de R$ 65 milhões. Esse número deve aumentar devido ao final de semana prolongado.

US$ 250 milhões (R$ 865 milhões), batendo um recorde histórico na região e passou "O Despertar da Força", o sétimo episódio da franquia Star Wars, que arrecadou US$ 248 milhões (R$ 858 milhões) no fim de semana de estreia em 2015.



Na Coreia do Sul a produção abriu com US$ 39.2 milhões; no México com US$ 25.1 milhões; as Filipinas com US$ 12.5 milhões; Tailândia com US$ 10 milhões; Indonésia com US$ 9.6 milhões; e por fim, a Malásia com US$ 8.4 milhões.



Na América do Norte o filme somou"Guerra Infinita" é o 18º filme dos estúdios da Marvel, e sua continuação chega aos cinema em maio de 2019. Para acalmar os fãs ansiosos, "Homem-Formiga e a Vespa" estreia em julho e "Capitã Marvel" em março do ano que vem.