Grupo feminino de kpop Mamamoo vem ao Brasil

Agenda cheia



A música pop produzida na Coreia do Sul será fortemente representada nos palcos do país, no segundo semestre. Monsta X, SF9 e Bastarz, entre outros grupos, se apresentam no Brasil no período.

O kpop, maior fenômeno musical dos últimos anos, cresce também no Brasil com a proliferação de shows dos principais grupos do gênero. A mais recente adição à agenda é o Mamamoo. O quarteto feminino vem ao país em setembro.Já é certa ao menos uma apresentação em São Paulo, em data e local que devem ser anunciados nos próximos dias. Outras cidades brasileiras podem entrar na rota.O grupo chega para promover o recém - lançado miniálbum 'Red Moon'. É o novo trabalho das garotas que se reuniram em 2014 e estrearam com o single 'Mr. Ambiguous'.