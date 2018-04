Gretchen estrela reality show ao lado da família

Ao estilo do reality "The Osbournes", que acompanhava o cantor inglês Ozzy Osbourne e sua família, estreia nesta segunda-feira (23), às 22h, no Multishow, "Os Gretchens", programa que tem foco na cantora carioca Gretchen.A artista surge em Mônaco, onde mora, ao lado do marido português Carlos. Aparecem, nos episódios, seu filho Thammy e sua nora Andressa Ferreira; além de sua irmã Sula Miranda, que também é cantora."Os Gretchens" aborda ainda os encontros da protagonista com outros artistas, como Pabllo Vittar e Iza. Um dos episódios tem participação especial da cantora pop americana Katy Perry.Segunda (23), 22h