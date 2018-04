Gregg Sulkin vem ao Brasil em outubro

Com base no livro de mesmo nome, o filme "After" vai mostrar - de maneira ficcional- a história do grupo pop One Direction. O papel de Harry Styles ficará com Gregg Sulkin. O ator inglês vem ao Brasil em outubro para encontro com fãs, em São Paulo (no dia 13) e no Rio (14). Locais, preços de ingressos e forma de venda serão definidos nos próximos dias.Aos 25 anos, Sulkin tem carreira no cinema e na TV. Participou de séries como "Faking it" e "Feiticeiros de Waverly Place", e está no seriado "Runaways". Conta-se que namorou Selena Gomez, que conheceu na época de "Feiticeiros...", e Miley Cyrus. Integrou também o elenco do longa "Meu Outro Eu", de 2013, da diretora Isabel Coixet (de "A Vida Secreta das Palavras" e do recente "A Livraria"), ao lado de Jonathan Rhys Meyers e Claire Forlani.