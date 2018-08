‘Good Girls’ tem boa mistura de ação e humor

A nova série da Netflix, que já está disponível na plataforma de streaming, tem mães tentando sobreviver no mundo do crime

Desde o piloto de "Breaking Bad" acompanhamos Walter White (Bryan Cranston) entrando no mundo do crime, passando de um simples professor de química que mora no subúrbio do Novo México, para um dos maiores traficantes de metanfetamina da região – onde ele cria o seu alter ego chamado de Heisenberg. A série, criada por Vince Gilligan, não era a coisa mais fácil de se assistir, e durante suas cinco temporadas apresentou uma cena mais excruciante do que a outra. Mesmo assim, a evolução de White (que foi importante até na sua postura física), foi uma ótima jornada. Em "Good Girls", série da Netflix que já está disponível na plataforma, vemos algo parecido só que dessa vez com mulheres no protagonismo.

Apesar das duas tramas serem bem parecidas entre si, o tom que dita as duas não podiam ser mais diferentes.

A série mostra três mães tradicionais, Beth (Christina Hendricks), Ruby (Retta) e Annie (Mae Whitman), que se veem assaltando um mercado para conseguir um dinheiro rápido, com o objetivo de quitar uma hipoteca, conseguir pagar remédios caros para a filha ou simplesmente contratar um bom advogado para resolver questões judiciais, como uma briga por custódia. Assim como Walter White, o plano era ficar no crime apenas tempo suficiente para conseguir o que precisavam, mas os eventos escalaram rápido.

A vida das três enquanto elas tentam conciliar coisas corriqueiras de uma rotina tradicional com o crime é o ponto forte do seriado, e é desse aspecto que o roteiro tira sua força e o humor. Whitman e Retta já tinham experiência na comédia, mas é Hendricks que se sobressai. Antes em séries dramáticas como a aclamada "Mad Men", onde viveu Joan Holloway, uma mulher que passou de secretária a sócia em uma firma de publicidade, a atriz agora faz um papel mais leve, divertido e que tem o maior destaque na trama.

A jornada de Beth é iniciada com um clichê (com direito a marido traindo e perdendo o dinheiro da família), mas seu desenvolvimento vai além. A personagem tem nuances de uma mulher com tédio da vida de dona de casa, enquanto ao mesmo tempo sente que achou algo em pode colocar sua mente afiada para funcionar, coisa que foi privada durante seus quase 20 anos de casamento.

"Good Girls", criada pela NBC e exibida pela Netflix no Brasil, apresenta mais qualidades do que falhas, mas assim mesmo é impossível não notar a superficialidade com que aborda certos assuntos. Crime, estupro e o papel do homem e a da mulher na sociedade são explorados apenas pela superfície enquanto o maior destaque da produção são as tiradas humoristas e boas sequências de ação. São 10 horas de entretenimento garantido e com uma segunda temporada já confirmada para 2019.