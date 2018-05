‘Gnomeu e Julieta’ ganha sequência em Londres

No primeiro "Gnomeu e Julieta" (2011), acompanhamos a história de dois anões de jardim de famílias rivais, que acabam se apaixonando. Agora, já estabelecidos como um casal, a dupla ganham uma sequência, "O Mistério do Jardim" (2011), que chega nesta quinta (31) aos cinemas.



Na trama da animação, eles vão para Londres e lá descobrem que estão raptando anões de jardim. Para ajudar a desvendar o caso, procuram a ajuda de Sherlock Gnomes, baseado livremente no personagem detetive criado por Arthur Conan Doyle. E claro, Sherlock leva seu fiel companheiro Watson para ajudá-lo.



Vozes

Na dublagem original, quem dá voz a Sherlock é o ator Johnny Depp, enquanto Emily Blunt volta para viver Julieta, e James McAvoy é Gnomeu.

O cantor Elton John é um dos produtores do longa.