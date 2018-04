Em coletiva, Lia Clark também foi anunciada como atração do festival Milkshake

O Milkshake Festival tem sua segunda edição brasileira no dia 2 de junho, em São Paulo, um dia antes da Parada LGBT na cidade. O evento acontece na Arena Anhembi com mais de 40 atrações, separadas em quatro palcos. Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda, a produção anunciou mais um nome. Lia Clark também integra o line up, que já tem Pabllo Vittar, Gloria Groove, Wanessa Camargo, Preta Gil, Simony e Gretchen.



A pauta principal das entrevistas girou em torno de representatividade e a importância do festival nos tempos atuais. Para Gloria Groove, que já tem uma carreira artística de 15 anos, o que a motiva é saber que serve de inspiração para jovens.

"Não havia representatividade (no mundo LGBT), há alguns anos. Hoje, só de saber que sou inspiração para meus fãs já é um grande êxito. Não estou cantando só por cantar. Faço tudo por meus fãs", diz.





"Quando eu era criança, não tinha nenhum LGBT na televisão. Não tinha ninguém que me representasse", complementa Lia Clark. "Por isso, acredito que temos que nos impor cada vez mais".

Lia acrescenta que projetos como o clipe de "Indestrutível", lançamento mais recente de Pabllo Vittar, são extremamente importantes.



Para Pabllo, o feedback dos fãs é surreal. "Recebo muitas mensagens de apoio. Muitos dizem que sofrem muito preconceito, mas que têm a mim em quem se apoiar. Às vezes a gente pensa que não está fazendo nada demais, mas mesmo assim somos importantes".



Ainda sobre fãs, questionada sobre como lida com o assédio dos seguidores, e da mídia, Pabllo diz que tira de letra. "Entendo totalmente. Eu amo porque também sou assim. Quando gosto de alguém vou em hotel conhecer, peço pra tirar foto, e tudo mais. O amor dos vittarlovers (apelido dado para os fãs de Pabllo) foi algo super natural".



Outro assunto dentro da representatividade abordado foi a gordofobia, que fez Preta Gil se manifestar. "Sempre lutei pra ser quem eu sou. Sempre falei sobre isso, sobre essa ideia de que a gente precisa ser magra para ser feliz. Mas nunca tinha percebido que estava falando por milhares de mulheres iguais a mim. Hoje, quando posto uma foto de biquíni, não é só por mim, é porque é algo que ajuda a libertar mulheres", complementa.



Em um primeiro momento, há quem pense que Gretchen não represente tanto o mundo LBGT – além de ser um ícone no quesito memes, que até a levou a aparecer no show de Katy Perry. Porém, em suas próprias palavras, Gretchen representa "a geração anterior".

"Eu sou a mãe, o pai de vocês. Quando meu filho era menina, ele não entendia o porquê de gostar de meninas, e eu também não, já que fui criada em uma realidade diferente. Por isso, peço que vocês entendam e tenham paciência. Muitas vezes, os pais querem aceitar, mas não sabem como", fala a cantora.

"Hoje, eu e meu filho temos que lidar com muito preconceito, e é horrível para uma mãe passar por isso. Muitos pais vêm falar comigo sobre como lidei com a situação. Além deles, até alguns fãs LBGT vêm me pedir um abraço porque não podem pedir para a mãe", completa.



Novidades

Para a edição deste ano, a promessa é que o Milkshake seja muito maior e melhor que o anterior, e isso significa que o evento terá algumas novidades e coisas especiais. Uma das principais atrações, Simony se apresenta com o Balão Mágico, 35 anos depois do fim do grupo. Curiosamente, a drag Gloria Groove foi da segunda geração do Balão quando era criança, em 2002.



"Não sabia dessa coincidência. Achei muito interessante", diz Simony, sobre o encontro de gerações. "Agora vai ter que subir no palco comigo", brincou.



Ainda entre as novidades, Lia e Pabllo prometem um show novo, e Gretchen avisa que vai cantar "Salto 15", música que lançou no Dia da Mulher.





Milkshake Festival

Arenha Anhembi

2 de junho, 16h

R$ 180 a R$ 648