Conhecido por sucessos como "Volare","Bamboleo" e "Djobi, Djoba", o Gipsy Kings volta ao Brasil em outubro. O grupo francês já tem shows marcados em São Paulo (no Espaço das Américas), Rio (Vivo Rio) e Curitiba (Expo Unimed), respectivamente nos dias 18, 20 e 25/10.A pré-venda de ingressos para o show em São Paulo começa na segunda (2/7), e a venda geral abre na quarta (4/7), no site www.clubeshows.com.br A venda para a apresentação em Curitiba começa na terça (3/7), no site www.poladian.com.br.Ainda não está definida como e quando será a venda para o show no Rio.