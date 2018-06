George Ezra: 'Não consigo postar nada sem que alguém comente: '‘Venha ao Brasil!”

Cantor britânico ao Destak fala sobre sua carreira e a primeira vinda ao Brasil

Após lançar seu segundo e mais novo disco, "Staying at Tamara’s", George Ezra, 25, põe o Brasil pela primeira vez em sua rota. O cantor britânico é a atração principal do Cultura Inglesa Festival, que acontece no domingo (10), em São Paulo, no Memorial da América Latina. Os ingressos são gratuitos, mas estão esgotados.

"Sempre tento fazer com que minhas apresentações sejam acessíveis aos fãs, pois sei como é especial ir a um show", conta o também compositor ao Destak.



George Ezra revela que está animado para conhecer os fãs brasileiros pela primeira vez e que a vontade já é antiga. "Acredito que seja um lugar fantástico", diz.

Ele também conta que está sempre conectado às redes sociais, e, com muito bom humor, admite que o público brasileiro é bem presente nelas. "Não consigo postar nada no Instagram ou no Twitter sem que alguém comente: ‘Venha ao Brasil!’. Quero visitá-los há muito tempo", fala.



O destaque da 22ª edição do Cultura Inglesa Festival suspira quando ouve sobre seu sucesso no Brasil e não esconde o entusiasmo para desembarcar logo.

"Saber que as pessoas ouviram meu primeiro disco, pediram a música nas rádios, é incrível, eu fico lisonjeado, é realmente um prazer pra mim."



Quando questionado sobre o que os fãs podem esperar de sua primeira performance no país, ele responde: "No começo, eram quatro pessoas no palco, agora somos sete. E todo mundo se divertindo, cantando junto. É uma nova e incrível experiência."



Em 2014, o artista emplacou sua produção de estreia, "Wanted on Voyage", no top 3 de discos mais vendidos do Reino Unido, ficando atrás apenas de Ed Sheeran e Sam Smith. Canções daquele trabalho devem entrar no repertório, mas ele promete muitas novidades no show, incluindo temas do recente "Staying at Tamara’s", que, segundo o inglês, tem um estilo totalmente diferente.

"Os álbuns foram escritos em lugares diferentes. No primeiro, eu estava viajando pela Europa, foi uma loucura, passei por vários lugares diferentes, não parei em nenhum momento", conta.

"Nesse último, só fiquei em um lugar [Barcelona, em um quarto alugado pela Tamara que inspirou o nome do disco]. Precisava de um tempo para mim. Queria escapar um pouco, e isso realmente me ajudou", completa.



Ezra nem desembarcou e já pensa em voltar ao Brasil. "Amaria ir nas minhas férias, só para explorar e aproveitar", comenta o cantor, que diz amar "conhecer países e culturas diferentes".

"Fui para a África do Sul, no primeiro álbum, lugar onde eu nunca tinha ido, e foi incrível. Fiquei só quatro dias, e todos foram muito receptivos", lembra o compositor sobre a marcante viagem.

Por fim, George manda recado para os fãs: "Me desculpem por demorar tanto para visitar o Brasil. Obrigado pela paciência, mal posso esperar para ver vocês."



Line up

Além de Ezra, o Cultura Inglesa Festival tem ainda shows da cantora brasileira Iza, dona de hits como "Pesadão" e "Ginga"; e das bandas Staff Only, formada por professores e funcionários da Cultura Inglesa; e Madame Groove.