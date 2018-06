Gastando a sandália no forró com Zé Paraíba

Todo primeiro domingo do mês é dia do Forró do Escuta, com o sanfoneiro Zé Paraíba e a banda Maria Lua em um arrasta-pé animado. Os músicos interagem com o público e arrastam todo mundo para dançar no quintal.E para garantir a energia dos amantes da dança e também esquentá-los do friozinho, a cozinha oferecerá opções variadas de comidas, além de bebidas, como cervejas, caipirinhas e caipiroskas.Espaço Escuta o CheiroDomingo (10), a partir das 12hR$ 20www.escutacheiro.com.br