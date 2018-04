'Gabriel e a Montanha' chega à tv paga

Longa é exibido nesta terça-feira (24), no Canal Brasil

Vencedor de dois prêmios no Festival de Cannes de 2017, "Gabriel e a Montanha", de Felipe Barbosa, é exibido no Canal Brasil nesta terça-feira (24), às 22h.



Baseado em uma história real, o longa conta a história do último ano de vida de Gabriel Buchmann, amigo de infância do cineasta, morto em 2009 aos 28 anos. Gabriel estava com uma viagem marcada para começar o doutorado em políticas públicas para países em desenvolvimento em uma universidade americana. Antes da teoria, no entanto, ele decidiu fazer uma pesquisa de campo para entender os dilemas dessas nações e, para isso, percorreu 26 estados do Sudeste Asiático, Oriente Médio e África. Antes de voltar ao Brasil, seu último desejo era alcançar o topo do monte Mulanje, no Malawi.



A retrospectiva dos momentos finais da vida do protagonista traz apenas dois atores profissionais – além de João Pedro Zappa (Gabriel), Caroline Abras (Cristina) vive a namorada de Gabriel. Todos os demais papeis da obra são interpretados por pessoas cujas trajetórias se cruzaram com a do personagem principal durante os últimos 70 dias de sua jornada pela África. O roteiro foi montado a partir das últimas cartas enviadas pelo economista, fotos encontradas em sua câmera e da memória de quem cruzou seu caminho.



Canal Brasil

Terça-feira (24), 22h