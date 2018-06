Fundador da banda The Adolescents morre aos 54 anos

Um dos fundadores da banda punk The Adolescents, Steve Soto morreu aos 54 anos nesta quarta-feira (28), nos Estados Unidos. Único membro original da banda, o músico morreu enquanto dormia e ainda não se sabe a causa da morte.No último domingo (26),Steve encerrou a turnê mais recente doAdolescents, em que a banda divulgava o disco mais recente, "ManifestDensity", lançado em 2016. O grupo estava para lançar um novo trabalho em julho, chamado "Cropduster".

Triste notícia para a comunidade Punk da Califórnia: faleceu Steve Soto, baixista e fundador do lendário Adolescents.

Tony Reflex, companheiro de banda de Soto confirmou a informação na conta oficial da banda no Twitter, dizendo que está com o coração pesado e “não sabe o que fazer ou dizer”.

Soto foi o único membro constante da banda que em 1981 lançou seu disco de estreia homônimo e tornou-se uma das mais influentes da década por conta da sua sonoridade.

Além disso, ele também ajudou a fundar o Agent Orange, onde tocou por um tempo.

Após a notícia, nomes como Laura Jane Grace (Against Me!), Al Barr (Dropkick Murphys), Kevin Lyman (Warped Tour) e CJ Ramone (Ramones) prestaram as suas homenagens, como você pode ver logo abaixo.