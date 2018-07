‘Freaks and Geeks’: realista, dinâmica e muito à frente de seu tempo

Na primeira cena de "Freaks and Geeks", série da NBC que foi exibida por alguns meses a partir de 1999, vemos uma líder de torcida e um esportista conversando na arquibancada do ensino médio, só para cinco segundos depois a câmera mudar o foco para o grupo de desajustados que gostavam de matar aula e usar droga atrás da quadra de esportes. É nesse momento que o seriado dita exatamente o que seria durante seu curto primeiro ano: uma produção excêntrica, que achava sua força na forma que explorava as dores da adolescência, misturando pequenas doses de humor com drama. Se hoje a "dramédia" – gênero que junta comédia e drama – é algo muito comum na TV (em séries como "Orange is the New Black" ou "You're the Worst), é porque Judd Apatow e Paul Feig criaram essa pequena produção no final do século passado. A produção "Freaks and Geeks: O Documentário", que já foi exibida nos Estados Unidos pelo A&E e deve chegar ao Brasil nos próximos meses, pretende abordar esse aspecto.

Os esquisitos e os nerds. É muito fácil reduzir as pessoas aos estereótipos que lhe são atribuídos no ensino médio, uma fase da vida que geralmente é associada com muita dor e nostalgia. Ser adolescente e tentar se ajustar em um grupo é uma necessidade e esse processo era parte fundamental da trama do seriado, que ganhava por ser muito bem escrito e se apoiar nas experiências pessoais daqueles que faziam parte da mesa de roteiristas. No documentário, os produtores explicam que situações humilhantes ou comoventes que vimos na série eram (muito) provavelmente algum roteirista que passou pela mesma situação. É por esse motivo que "Freaks and Geeks" é atemporal, falava com um público específico no final da década de 1990 e até hoje consegue uma base sólida de fãs, que acham a série escondida no catalogo da Netflix.

Na lista de coisas que faziam a série especial, no topo com certeza estava a dinâmica do elenco. Em uma boa parte do documentário podemos ver que Apatow e Feig eram e são, acima de tudo, orgulhosos daquela pequena obra adolescente que estavam fazendo. Isso incluía a forma como eles viam os atores que tinham sido escolhidos para viver os personagens, e como eles esperavam que fosse o futuro para os mesmos. Apesar da NBC dizer que eles não eram atraentes o suficiente para a TV – já que o casting não dava prioridade para a beleza -, hoje eles são alguns dos maiores astros de Hollywood. James Franco, Linda Cardellini, Jason Segel, Seth Rogen são alguns dos nomes que estrelavam na série.