Franquia ‘Os Incríveis’ volta após quase 15 anos e prova que ainda é relevante

Existem poucas regras quando se trata de fazer a sequência de um filme já bem estruturado. No caso de "Os Incríveis", no entanto, a tarefa de Brad Bird para ressuscitar a franquia era bem mais complicada que o normal. Para começar, o longa de 2004 era um das melhores da Pixar até então, com personagens e aventuras sólidas no universo em que estávamos inseridos. Dito isso, o mundo mudou, assim como a forma de fazer animação, roteiros e personagens. O grande desafio do diretor era deixar "Os Incríveis 2", que entra em cartaz nesta quinta (28) nos cinemas, ser tão relevante e refrescante como foi o primeiro, há 14 anos.



Em "Os Incríveis 2", quem assume o papel de principal heroína é a matriarca Elena, enquanto Beto fica em casa cuidando das crianças Flecha, Violeta e Zezé. Isso, por si só, é uma prova que a franquia evoluiu.



De certa forma, o protagonismo das heroínas no cinema era algo escasso no começo do século, principalmente porque os estúdios acreditavam que uma protagonista não era capaz de segurar um blockbuster de verão. Hoje, com os ótimos números de bilheteria de "Mulher-Maravilha" e a expectativa em torno de "Capitã Marvel", Elena parece a heroína perfeita para assumir a liderança no filme da Pixar. Durante as duas horas, a Mulher-Elástica mostra força que já estava presente no primeiro filme, e agora é explorada de forma mais profunda.



Questão estética

Esteticamente falando, a sequência também está melhor que a versão de 2004, que era mais simples e adotava um estilo mais "noir", afinal os heróis estavam escondidos e eram proibidos por lei, na época. A animação está mais colorida e moderna, fazendo um paralelo com a trama esperançosa, que flerta com a volta dos heróis ao nosso cotidiano, sem deixar de lado a acidez no humor.



Em 2004, quando o primeiro de Bird chegou aos cinemas, o cenário cinematográfico era muito diferente. Se hoje a Marvel lança pelo menos três filmes de heróis, naquela época existiam pontuais fracassos, como "Mulher-Gato", com Halle Berry, ou o terrível "Demolidor", com Ben Affleck. Atualmente, as coisas são completamente diferentes. "Pantera Negra" e "Guerra Infinita", ambos do mesmo estúdio, são dois dos filmes mais vistos de 2018.



Nesse cenário, "Os Incríveis" se destaca por ser um dos mais humanos e competentes filmes do gênero. A animação é divertida, mas, acima de tudo, mostra uma relação entre família que é crível e empática, onde cada membro tem um papel fundamental.







Não há como dizer que o roteiro é corajoso e faz grandes mudanças na narrativa. A estrutura se mostra muito semelhante à que vimos no primeiro filme dos heróis, com direito às reviravoltas bem óbvias. Mesmo assim, isso não incomoda. A sequência se garante, mais uma vez, na dinâmica entre os personagens, e não há problema algum nisso. Pelo contrário. Saímos do cinema amando cada vez mais personagens já bem queridos pelo público.