Frances Bean Cobain apresenta sua primeira música original

A cantora, que é filha de Kurt Cobain com Courtney Love, apresentou prévia da canção seu Instagram

Frances Bean Cobain, filha de Kurt Cobain com Courtney Love, apresentou uma prévia da sua primeira canção original no Instagram. "Existem vários momentos memoráveis nesse clipe e não consigo tocar guitarra com as unhas tão compridas, por isso estou só no quarto cantando sozinha", diz a postagem.



"Não ter uma TV em casa é a melhor decisão porque sou forçada a ocupar meu tempo com coisas que alimentam meu cérebro e alma ao invés de gastar tempo pensando em não ter que pensar. Ps: não roubem a minha ideia", termina.



O título da canção não foi revelado pela cantora e ela apenas um trecho da música foi cantado. Essa não é a primeira vez que Frances mostra aptidão para a música, já que ela já apresentou cover de bandas como Jimmy Eat World e até mesmo de Leonard Cohen.