Fox cancela 'Brooklyn Nine-Nine' e 'The Last Man on Earth'

'The Mick' também foi descontinuada pela emissora

Segundo a Variety, as séries "Brooklyn Nine-Nine", "The Last Man on Earth" e "The Mick" foram canceladas.



O seriado de humor de Dan Goor e Michael Schur "Brooklyn Nine-Nine" foi cancelada após sua quinta temporada. Estrelada por Andy Samberg, a produção nara o dia a dia numa delegacia de polícia. As quatro fases de B99 estão disponíveis na Netflix.



Já "The Last Man on Earth" é uma comédia pós-apocalíptica onde Phil Miller é o único sobrevivente de um vírus letal que devastou a Terra. Sozinho, ele roda os Estados Unidos em busca de mais sobreviventes.



"The Mick" conta a história de Mackenzie, uma mulher irresponsável, se muda de Warwick, Rhode Island, para Greenwich, Connecticut. Ela é forçada a cuidar dos filhos mimados de sua irmã rica depois que a mãe foge do país para evitar acusações criminais.