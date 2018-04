'Fora do Armário' vê a diversidade sexual em dez episódios

Programa estreia nesta quinta, na HBO; o Destak viu o primeiro capítulo

Com 10 episódios, estreia nesta quinta (5), na HBO, "Fora do Armário". Nova série documental do canal, tem como temas principais sexualidade e identidade de gênero.



Com criação e direção de Guto Barra e Tatiana Issa, da Producing Partners, o programa apresenta, por meio de entrevistas e passagens da vida real, personagens que falam sobre descoberta, aceitação e exposição da identidade sexual diante da sociedade, que ainda trata o assunto como tabu.



A convite da HBO, o Destak teve acesso ao primeiro episódio, que trata especificamente de transexualidade. Três protagonistas jovens, que no momento lidam bem com sua própria identidade, contam como a transição de gênero impactou o convívio com suas respectivas famílias.



A primeira, Raphaela Laet, também conhecida como Queen B pelos jovens fãs de jogos na internet no Brasil, passou por um processo de aceitação dos pais e irmão razoavelmente descomplicado e, durante as filmagens, chegou a fazer cirurgia de redesignação sexual.



Em um universo menos flexível, os jovens homens transgêneros Caio e Kaito sofreram rejeição dos parentes. Kaito, que tem uma irmã gêmea univitelina, precisou abandonar sua casa, em Manaus, e atravessar o país para viver plenamente sua identidade em Curitiba.



Caio, descendente de japoneses, enfrentou preconceito do próprio pai, que aos poucos conseguiu entender e apoiar o filho.



Os próximos episódios abordarão o assunto por outros vieses, como o de uma mãe que só contou sobre sua homossexualidade após a revelação do filho gay. E um pastor evangélico, que chegou a realizar sessões de exorcismo em homossexuais e hoje é líder de uma igreja inclusiva.



A série ainda terá a presença do deputado federal Jean Wyllys e de Thammy Miranda, nomes de peso na militância LGBTQ+ no país.



HBO

Quinta (5), 21h