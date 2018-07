Flip tem início nesta quarta-feira com novidades na programação

Autores internacionais, novo cinema e mesas de debate em formato inédito dão o tom da festa literária deste ano

A Flip (Festa Literária de Paraty) chega nesta quarta-feira (25) a sua 16ª edição. Com programação extensa, maior equilíbrio entre autores e autores e formatos inéditos de debate, o evento acontece até domingo (29), na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro.



A abertura da festa, que nesta edição homenageia a escritora brasileira Hilda Hilst, fica por conta leitura feita pela atriz Fernanda Montenegro de um texto da celebrada. Além dela, Jocy de Oliveira, nome consagrado da música de vanguarda e hoje dedicada à opera multimídia, também participa da apresentação.



Hilda Hilst



A Casa Hilda Hilst, com sede em Campinas, fará parte do evento com uma mostra sobre a vida de homenageada em um endereço provisório, na Praça da Matriz. Aberta a partir desta quarta (25), a Casa contará com uma loja-conceito da Livraria da Travessa e outra do Instituto Hilda Hilst, além de um bar e instalações sobre a vida da escritora.



A sede ainda oferecerá oficinas que giram em torno da obra de Hilda Hilst. Para participar das oficinas, que são pagas, é necessário se inscrever antecipadamente. Todo o resto da programação é gratuito.



Circuito além do Auditório



Além da programação central da Flip, uma série de atividades extras, feitas inclusive com casas parceiras, faz parte do evento. Este ano somam-se ao menos 20 parcerias, incluindo o Sesc, Casa do Papel e uma exposição sobre os 50 anos das manifestações de maio de 1968.



Com muitos dos ingressos para as mesas literárias principais já esgotados, o público poderá acompanhar os debates em um telão instalado na praça da Matriz ou participar de muitas outras atividades gratuitas.



Além disso, alguns autores participam de outros eventos dentro da Flip, como acontece com o escritor André Aciman, autor de "Me Chame Pelo Seu Nome" - obra transformada em filme vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado.



Aciman, que é atração da mesa Interdito, na sexta-feira (27), às 17h30, com autora Leïla Slimani, também está na grade de programação da Casa Santa Rita da Cássia, com realização da Amazon Brasil. O autor egípcio fala sobre o processo de escrita e a construção de personagens no sábado, às 15h.



Para as crianças e os jovens, a Flipinha reúne uma série de ações educativas como oficinas e leituras que giram em torno de questões de memória, identidade, patrimônio e território, em um momento em que Paraty busca reconhecimento internacional como patrimônio da humanidade.



Cinema



Outra novidade deste ano é o Cinema da Praça. Reinaugurado neste mês, após 45 anos fechado, o cinema exibirá, durante a Flip, dois filmes sobre a vida da homenageada: "Hilda Hilst: Unicórnio", de Eduardo Nunes, que também realizará um debate após a exibição do longa, e "Hilda Pede Contato", de Gabriela Greeb. Além disso, obras do Anima Mundi estão na programação.





Imperdíveis na programação



Djamila Ribeiro

A escritora e feminista, autora de "O Que É Lugar de Fala?" e o mais recente "Quem Tem Medo do Feminismo Negro?", participa da mesa de debate Amada Vida, na quinta-feira (26), às 17h30, junto a argentina Selva Almada.



Alain Mabanckou

O romancista franco-congolês participa da mesa Memórias do Porco-Espinho, título emprestado de sua obra, na sexta (27), às 15h30. Comparado a Samuel Beckett, ele é questionado por dois entrevistadores, em um formato inédito no evento.



Colson Whitehead e Geovani Martins

O americano Whitehead, vencedor do Pulitzer, ficou conhecido por sua obra "The Underground Hailroad: Os Caminhos para a Liberdade". No evento, ele conversa com o brasileiro Geovani Martins, autor de "O Sol na Cabeça", na mesa de debate Atravessar o Sol, no sábado (28), 17h30.



Liudmila Petruchévskaia

A escritora russa, autora de "Era uma vez uma mulher que tentou matar o bebê da vizinha", ficou conhecida por seu estilo que une fantasia e horror com fundo político. Ela é a atração principal da mesa No Pomar do Incomum, no sábado (28), às 20h.



Flip - Festa Literária de Paraty

Flip 2018

25 a 29 de Julho

Paraty - Rio de Janeiro

http://flip.org.br/