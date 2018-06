Flip inicia venda de ingressos dia 26 de junho

Bilhetes garantem entrada para evento de abertura e encerramento e para mesas literárias do evento que ocorre de 25 a 29 de julho

Os ingressos para as mesas de debate da 16ª edição da Flip, que acontece de 25 a 29 de julho, em Paraty, começarão a ser vendidos a partir da próxima terça-feira, 26 de junho.



A partir das 11h, as vendas de ingressos terão início no site Tickets For Fun e nos locais autorizados de revenda. As entradas custam R$ 55 (inteira) e R$ 27,50 (meia).



Os ingressos garantem entrada para as mesas literárias do Programa Principal, que acontecem no Auditório da Matriz, e para as sessões de abertura e encerramento do evento.



A compra pela internet e pelos pontos de revenda está liberada até 24 de julho ou enquanto durarem os estoques. Depois desta data, os ingressos estarão à venda apenas em Paraty, na bilheteria oficial, na Praça da Matriz, no dia 25 de julho, das 10h às 21h, entre os dias 26 e 28, das 9h às 21h, e no dia 29, das 9h às 16h.



O evento tem ainda programação gratuita, como a mesa De Malassombro/Zé Kleber, que ocorre no Auditório da Matriz, e as mesas da Central Flipinha. Todas as mesas do Programa Principal serão transmitidas ao vivo no telão, no Auditório da Praça, que tem acesso livre.



Os eventos da Flip+ e da FlipZona acontecem gratuitamente na Casa da Cultura e outros pontos da cidade, assim como a programação das casas parceiras.



Flip 2018

25 a 29 de julho

Ingressos: www.ticketsforfun.com.br