Filme que estreia é inspirado em música

A canção ‘I Can Only Imagine’, criada por Bart Millard, da banda MercyMe, e gravada pelo grupo, é a base para o filme "Eu Só Posso Imaginar", que entra em cartaz nos cinemas nesta quinta (31). A música e o longa retratam uma jornada em busca de fé, redenção e superação.



A história acompanha Millard (papel do estreante J. Michael Finley), que tem o sonho de ser um cantor de sucesso e usa da sua vontade como inspiração. Ainda que sua maior dificuldade seja lidar com seus sentimentos, o artista também tem problemas com o pai abusivo, papel de Dennis Quaid (indicado ao Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante por "Longe do Paraíso", de 2002).



Quando o protagonista entra em contato com a sua fé e começa a explorar a possibilidade de uma nova vida, tenta ajudar seu pai a melhorar como pessoa, já que ele está morrendo de câncer. Além disso, Millard acaba encontrando um amor para se "apoiar".



A música que inspirou o filme é baseada na vida do próprio cantor e compositor Bart Millard, e todos os eventos realmente aconteceram, ainda que dramatizados.



A direção do filme fica a cargo dos irmãos Andrew e Jon Erwin, que fizeram um elogiado e premiado trabalho em "Bebê de Outubro", longa de 2011 que tem o aborto como assunto central.









