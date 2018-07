Filme explora família e a morte

'Uma Casa à Beira-Mar' entra em cartaz nesta quinta (12) nos cinemas

O cineasta francês Robert Guédiguian, conhecido por filmes como "Uma História de Loucura" (2015), sempre teve como sua assinatura obras mais humanas. Ou seja, ele trata de assuntos e sentimentos bem comuns para as pessoas, e que geralmente são bem difíceis de serem relatos com precisão. Em "Uma Casa à Beira-Mar", que entra em cartaz nesta quinta-feira (12), não é diferente.



No filme, acompanhamos três irmãos (vividos por Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan) que se juntam no leito de morte do seu pai, na casa à beira do mar que ele construiu com o dinheiro do restaurante da família. Juntos, eles discutem sobre o futuro, arte (principalmente a poesia) e solidão, enquanto esperam o pai sucumbir a morte.



A produção tenta misturar o pragmatismo com a ideologia, enquanto o roteiro faz esse contraponto com a vida que os irmãos levam no dia a dia. O filme também flerta um pouco com uma discussão sobre o plano econômico do mundo, enquanto aborda mudanças sociais.



O filme acontece na cidade de Marselha, na França.