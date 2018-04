Filme é retrato (em branco e preto) das incertezas das relações

"O Dia Depois", do diretor sul-coreano Hong Sang-soo, é um filme quieto e contemplativo sobre um editor de livros que traiu a esposa com sua funcionária. Quando esta vai embora, Bong-wan (Kwon Hae-Hyo) contrata outra mulher para a vaga, a jovem Areum (Kim Min-hee). Nesse meio tempo, a esposa descobre o caso do marido, e o filme se desenrola como uma comédia de erros leve e discreta, o que não é um problema, apenas uma observação. O diálogo também é muito circular, e algumas cenas, apesar de engraçadas, podem parecer bastante redundantes.Filmado em preto-e-branco, o longa, que entra em cartaz nesta quinta (12), carrega uma sensação de nostalgia, como se fosse uma lembrança antiga que restou no fundo da mente de alguém.Um pouco lento, salpicado de referências a perdas e tragédias, e envolto em uma partitura sonora desbotada, o longa é transmitido como uma poderosa corrente de arrependimento, e chega a parecer que o editor protagonista é um prisioneiro no escritório repleto de livros onde ostensivamente detém todo o poder.Como praticamente todas as revelações dizem respeito a Bong-wan, ele acaba sendo o personagem mais desenvolvido, com o filme se transformando lentamente em um estudo de Hong sobre covardia masculina, indecisão e fragilidade, todos causados pela incapacidade de Bong-wan de escolher, porque ele realmente quer ter tudo sem enfrentar quaisquer consequências.