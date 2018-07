Filme de 'Deadwood' é oficializado pela HBO

A produção é uma continuação para a série da emissora, que foi ao ar de 2004 a 2006

A HBO anunciou nesta quarta-feira (25) o filme de "Deadwood". A série de faroeste foi ao ar de 2004 a 2006 na emissora e o longa será uma espécie de continuação para a trama original.



David Milch, responsável pela criação da série, assina o roteiro. Enquanto a direção irá ficar por conta de Daniel Minah, um amigo de longa data da HBO e que já conduziu episódios de "Game of Thrones".



O elenco original ainda não foi confirmado no revival. O seriado era protagonizado por Ian McShane, Molly Parker, Kim Dickens, Anna Gunn, Timothy Olyphant e Paula Malcomson.



Ainda não existe data de estreia definida para o projeto, mas as filmagens estão programadas para começar em outubro desse ano. Sendo assim, o filme deve chegar em algum momento de 2019.