Festival Villa Mix deve reunir 140 mil pessoas na capital goiana nesta semana

Em dois dias, o evento irá misturar diversos cantores da música brasileira, além de dois nomes internacionais

Realizado no próximo final de semana, o festival Villa Mix deverá levar à capital do Estado de Goiás cerca de 140 mil pessoas nos dois dias do evento. No line-up, nomes como Jorge e Mateus, Kevinho, Simone & Simaria, Alok, além dos internacionais Nick Jonas e Shawn Mendes.



Prometendo entrar para a história mais uma vez como um dos maiores palcos de festivais do mundo, os organizadores do evento prometem uma estrutura de 15 mil m² de área construída, sendo 90 metros de frente e 30 de profundidade.



"Já estamos desde a semana passada trabalhando para montar esse grande palco onde nossos artistas se apresentarão. Nossos fãs podem esperar grandes surpresas e quem vier não irá se arrepender", adiantou Marcus Vinicius, produtor de Marketing do festival.



Divididos em dois dias, sábado (30) e domingo (01/07), o evento irá mesclar todos os ritmos em um evento que nasceu da música sertaneja. "A ideia de evento é se tornar cada vez mais mix com uma grande mistura dos maiores cantores da música nacional e até internacional", completou Marcus.



Confira o Line-Up de sábado (30)



Confira o line-up de domingo (01/07)



Villa Mix Festival, sábado (30/6) e domingo (01/07), no stacionamento do Estádio Serra Dourada - Goiânia - GO. Ingressos em: www.ticmix.com.br. C.I: 18 anos.