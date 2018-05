Festival reúne 12 horas de variantes musicais em São Paulo

"A Freak sempre teve isso de querer misturar bastante. O line-up do XXXbórnival foi nascendo da ideia de coisas que nós gostaríamos de ver. Depois fomos vendo o que era viável", explica o produtor. "A festa nasceu desse conceito de mistura e de programação extensa. Existe uma dificuldade de fazer show autoral pra galera curtir. Por isso a festa tem esse formato mais extenso, com show, mas meio balada", comenta.



Ainda sobre a dificuldade de criar e manter eventos independentes em São Paulo, Akin Deckard, curador e produtor da cena eletrônica da cidade, comenta sobre a situação das festas independentes de música eletrônica. Em 2017, a Vice retratou o caso, falando sobre a gentrificação de São Paulo e a perseguição velada aos coletivos de música eletrônica independentes.











Questionado se o crescimento crescente de público e as novas iniciativas dão mais espaços para a música da cidade, Akin acredita que o público precisa se engajar. "Não acho que o volume de pessoas ou o aumento do interesse em torno disso melhore a questão da fiscalização e das dificuldades que os coletivos têm. No rolê independente, é importante que as pessoas apoiem, não só financeiramente", diz.



"Esse tipo de iniciativa nasce de um lado romântico de quem organiza. Se a gente colocar tudo no lápis, esses eventos têm custos elevadíssimos. Ninguém opta por se colocar em uma situação de ilegalidade. O que acontece é que os recursos que são necessários custam cada vez mais caro. Se o público cresce, fica mais caro. Eles fazem parte da problemática. Existe uma perseguição velada."



"Os projetos [coletivos de música] têm conteúdo, mas estão fora de seus lugares tidos como 'tradicionais', como os clubs. Entendo que eles têm um papel crucial de educação musical, mas esse formato já não é mais interessante ao público", ressalta. "As festas de galpões, mais independentes, sempre buscam proporcionar novas experiências aos frequentadores. Existe uma preocupação com o que o público quer e com a urgência de se modernizar."



"Existe, sim, uma exploração de novos caminhos dentro da cena, e isso é consequência da ideologia dos produtores e de resultados de projetos anteriores", reflete Akin, sobre o crescimento da cena eletrônica de São Paulo. "Há oito anos, a Metanol era incompreensível, mas depois de um tempo, com a curadoria, as pessoas começaram a entender melhor. Como produtor independente, a gente passa por muitas coisas, se renova muito, e é importante fazer algo que seja revelante para a população atual. Se o público do momento é mais novo, tudo bem; se é mais velho, tudo bem também. Temos que nos adequar. Estamos num momento em que o público é formado por uma geração um pouco mais nova, e isso ajuda com que os produtores consigam propor novas ideias porque esse pessoal quer novas direções", complementa.



Como um reflexo de fazer com que o acesso à cultura seja fácil, a ideia é que o XXXbórnival tenha preços acessíveis. "Realmente nos esforçamos para isso. Nosso público é jovem, estudante, então temos que pensar em algo que seja acessível. Existe um risco da conta não fechar, mas a Freak se propõe a isso", explica Gustavo Prandini. "Se nós fossemos pensar só em lucro, no festival apenas como um negócio, com certeza o valor seria mais caro".







XXXbórnival

Audio Club

Sábado (26), 17h

R$ 120

ticket360.com.br