Festival de Veneza: evento terá Yorgos Lanthimos e Luca Guadagnino

The Favourite", que marca a volta de Yorgos Lanthimos aos cinemas, após "O Sacríficio do Veado Sagrado". O elenco do filme reúne Emma Stone, Olivia Colman e Rachel Weinz, sendo que a história vai abordar as intrigas na corte da Rainha Anne da Inglaterra, no começo do século 18.Outro destaque é o remake do filme de terror "Suspiria", clássico de 1977 dirigido por Dario Argento. Dessa vez, a produção é assinada pelo italiano Luca Guadagnino, de "Me Chame pelo Seu Nome". Já o elenco conta com Tilda Swinton, Dakota Johnson, Chloë Grace Moretz e Mia Goth.

A Netflix também marca presença forte no festival, mesmo após ficar fora do Cannes 2018. O projeto dos irmãos Coen "The Ballad of Buster Scruggs" chega em forma de filme. Inicialmente, era feito em formato de seriado.



Já "O Primeiro Homem", do diretor vencedor do Oscar 2017 Damien Chazelle e com Ryan Gosling no protagonismo, será o longa de abertura.



"A Star is Born", estreia oficial de Bradley Cooper como diretor, terá pré-estreia no festival e a protagonista Lady Gaga vai estar no evento.



Três filmes nacionais estão na disputa: " Deslembro", de Flávia Castro , na mostra competitiva Horizontes; "Domingo " , de Fellipe Barbosa , na mostra Venice Days; e por fim a produção " Humberto Maurio" , de Andre de Mauro , na seção Venice Classics Documentary.