Festival de reggae vai reunir artistas internacionais

Dezarie, Steel Pulse e Grondation vêm ao Brasil para o Reggae Live Station, em novembro

Vai ter reggae também na agenda de shows internacionais do Brasil, no final do ano. Dezarie, Steel Pulse e Groundation vêm ao país para o Reggae Live Station, festival que acontece em São Paulo, no dia 14 de novembro, no Espaço das Américas. Na ocasião, a casa irá funcionar apenas com a pista comum, com ingressos a R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira).



É possível que mais cidades brasileiras entrem na rota dos artistas, solo ou em grupo.



Nascida em St. Croix, nas Ilhas Virgens, a cantora Dezarie tem mais de 15 anos de carreira e foi reconhecida já a partir do primeiro disco, "Fya", de 2001.



Steel Pulse é uma banda clássica do reggae. Britânica, surgiu nos anos 1970 e gravou discos elogiados, como "Babylon the Bandit", de 1985, que levou o Grammy de melhor disco de reggae lançado naquele ano.



O Groundation é americano, tem 20 anos de estrada e chega para promover "The Next Generation", seu novo disco.



Espaço das Américas

Dia 14/11, 21h30

R$ 50 (meia) e R$ 100

ticket360.com.br