Fernanda Takai: 'A ideia é conectar as pessoas a essas canções históricas'

Para encontrar o "tom" especial buscado para o álbum, Marcos Valle e Roberto Menescal assinam produção e arranjos.

"Estamos muito felizes com o disco. Queríamos encontrar músicas do Tom que não tivessem sido regravadas em excesso. Ou resgatar algumas que foram esquecidas ou ofuscadas por outros sucessos.

A intenção é que as pessoas se conectem também com essas canções históricas, por meio de novos arranjos", diz Fernanda.



Entre as músicas que compõem "O Tom da Takai", como "Bonita", "Outra Vez", "Ai Quem Me Dera" e "Brigas Nunca Mais", ela confessa ter preferência por duas canções em especial.

"Adorei ter regravado ‘Aula de Matemática’. Mostrei para minha filha e disse: ‘Olha que aula mais legal!", conta. "Também tenho especial afeto por ‘Olha Pro Céu’, que realmente dá vontade de sair flutuando por aí", continua.



Além de admiração, a palavra afeto também descreve a relação que Takai tem com o autor de "Garota de Ipanema". É algo que mexe com sua memória afetiva.

"Gosto particularmente da fase ‘Wave’, porque tinha essa fita cassete em casa e ouvia bastante", lembra a cantora.



Fã do estilo surgido no final da década de 1950, Takai ressalta que a bossa nova continua viva no cenário musical, apesar de não ocupar o lugar de antes no Brasil.

"Talvez a gente esteja acostumado demais com ela. Mas no mundo inteiro ainda se escuta bossa nova. Constato isso porque, além de viajar a trabalho, adoro conhecer novos lugares. Em Portugal, Chile, Japão, Canadá, Nova Zelândia a bossa nova está presente nos filmes, restaurantes, mercados e hotéis. E hoje, com as novas formas de comunicação que ampliaram a eficiência dos formadores de opinião, estas ideias têm se multiplicado cada vez mais."



Fernanda garante que tem mais projetos para 2018, mas não conta quais são.

"Como faço parte de uma banda há 26 anos, já entendi que a melhor estratégia, em algumas fases, é o segredo."

No Brasil, um dos estilos musicais que mais marcou o país, tanto histórica quanto culturalmente, foi a bossa nova. Bastante popular principalmente nos anos 1960, o movimento teve como um de seus precursores e maiores representantes o carioca Tom Jobim. Por conta de sua grande importância para a música brasileira, ele é homenageado pela cantora Fernanda Takai, 46, em seu mais recente trabalho. "O Tom da Takai", lançado no dia 1º de junho, apresenta versões próprias da artista para 13 canções de Jobim não muito conhecidas pelo público, na tentativa de recuperar o "tom" do começo de sua carreira."Tom Jobim ocupa um espaço grandioso na música brasileira. A relação apaixonada que ele tem com nossas paisagens tornou-se universal, e fez com que ele representasse, com muita dignidade e modernidade, parte fundamental de nossa cultura", comenta Fernanda Takai, em entrevista ao Destak."Os arranjos foram criados especialmente para o meu jeito de cantar, e tornaram essas lindas músicas uma espécie de tapete voador", comenta a cantora amapaense, que é vocalista da banda mineira de pop rock Pato Fu.