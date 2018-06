'Febre do Rato' conta história de cidade recifense

Terceiro longa do pernambucano Cláudio Assis, "Febre do Rato" (2012) estreia nesta terça-feira (26), no Canal Brasil.







"Febre do Rato" é o nome do pequeno jornal produzido artesanalmente por Zizo (Irandhir Santos), um poeta marginal morador de uma região pobre do Recife. Dedicado e com grande apreço pelo trabalho, ele publica seus escritos com orgulho, e declama seus versos em mesas de bar e largos com grande louvor. As ideias do protagonista são tão anárquicas quanto seu modo de encarar a vida. Ele preza por uma grande liberdade na rotina sexual, fugindo de rótulos e valorizando o livre arbítrio de todos. Seu cotidiano sem amarras começa a ruir, no entanto, quando conhece Eneida (Nanda Costa), por quem rapidamente se interessa, apesar das constantes negativas da moça.



O longa recebeu três troféus Grande Otelo no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro (melhor filme pelo júri popular, roteiro original e atriz coadjuvante), e oito prêmios no Festival de Cinema de Paulínia.





CANAL BRASIL

Terça-feira (26), 22h





A expressão que dá nome à produção é utilizada no nordeste para indicar algo fora de controle. Nos subúrbios do Recife, o cineasta insere personagens aparentemente descontrolados para analisar e investigar os costumes mais primitivos do ser humano em um lugar onde arte, anarquia e sexualidade são explorados livremente. O longa é estrelado por Irandhir Santos, Nanda Costa, Matheus Nachtergaele, Juliano Cazarré, Ângela Leal, Mariana Nunes e Maria Gladys.