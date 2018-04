'Fear the Walking Dead' retorna para quarta temporada

A série estreia nesse domingo (15), às 23h30, no canal AMC

O famoso spin-off "Fear the Walking Dead" estreia com a sua quarta temporada neste domingo (15), às 23h30, no canal AMC. Já os episódios seguintes serão exibidos às 22h30. Mais do que nunca, a conexão com sua série mãe "The Walking Dead" está em evidência, já que Morgan Jones (Lennie James) entra no elenco e mostra a história de Madison Clark (Kim Dickens) e sua família por um novo ângulo.



A série retrata a luta e descobrimento de uma família que estava no começo do surto que matou praticamente a população inteira do mundo, fazendo com que eles virem zumbis. Durante as primeiras temporadas, inclusive, a produção deu adeus a personagens importantes como Travis (Cliff Curtis) e Chris (Lorenzo James Henrie), que eram pai e filho.



Garret Dillahunt ("The Mindy Project"), Jenna Elfman ("Dharma and Greg"), Maggie Grace ("Lost") e Kevin Zegers ("Notorious") também integram a nova etapa do seriado.