Father John Misty se apresenta em São Paulo

Depois de anunciar Father John Misty como parte da programação completa do Queremos! festival que acontece em 25 de agosto, no Rio de Janeiro, agora, a plataforma anuncia uma apresentação solo do americano em São Paulo. O show acontece no dia seguinte do festival, 26 de agosto, no Auditório Simón Bolívar, Memorial da America Latina.Compositor, guitarrista e baterista, Josh Tillman, mais conhecido como Father John Misty vem ao Brasil divulgar seu recém-lançado "God's Favorite Customer".