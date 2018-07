Fãs fazem campanha para salvar 'Shadowhunters' do cancelamento

Grupo alugou um outdoor na Times Square para pedir que salvem a série

Depois de três temporadas, a série "Shadowhunters" foi cancelada pela Freeform no mês passado. Além dos atores terem se manifestado com tristeza, os fãs do seriado adaptado da saga "Os Instrumentos Mortais", da escritora Cassandra Clare, estão fazendo de tudo para tentar salvar a produção.



A mais nova campanha dos admiradores de "Shadowhunters" arrecadou dinheiro para alugar um telão na Times Square, pedindo para salvarem o seriado.





No fim de junho, os fãs fizeram uma petição online e alugaram um avião para sobrevoar o escritório daNetflix, em Los Angeles.