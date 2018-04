Família de Avicii confirma suicídio

A família do DJ sueco, que morreu dia 20 de abril, soltou um comunicado falando sobre sua depressão

Segundo a revista Rolling Stone, a família do DJ sueco Tim Bergling, mais conhecido como Avicii, confirmou que ele deixou uma carta de despedida e cometeu suicídio. O produtor musical foi encontrado morto em Mascate, Oman, no dia 20 de abril. Ele tinha apenas 28 anos.



Avicii é responsável por músicas como "Hey Brother" e "Wake Me Up", e chegou a ser considerado um dos maiores DJs do mundo.



"Nosso amado Tim era uma alma artística frágil que procurava respostas para questões existenciais. Era também um perfeccionista que viajou e trabalhou mais do que todos, em um ritmo que o deixou extremamente estressado", diz o anuncio.



"Quando ele parou de fazer turnês, queria achar equilíbrio na vida para ser feliz e ser capaz de fazer o que ele mais amava - música. Ele realmente lutou com pensamentos sobre a vida, felicidade e o que isso tudo significa. Ele não conseguiu ir em frente, ele queria paz."



"Tim não foi feito para a industria de máquinas que ele se encontrava; ele era um cara sensível que amava seus fãs mas tentava evitar ser o foco das atenções. Tim será amado para sempre e sentiremos sua falta. A pessoa que você era e a sua música vai mantê-lo vivo", finaliza.