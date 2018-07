Família congelada em iceberg acorda 132 anos depois

Trama acontece em 'O Tempo Não Para', folhetim que estreia nesta terça, na Globo

Escrita por Mario Teixeira (que também assinou "Liberdade, Liberdade", de 2016), estreia nesta terça (31) "O Tempo Não Para", a nova novela das 19 horas na Rede Globo.



Na trama, uma família aristocrática do século 19 fica congelada por 132 anos, após um naufrágio, e acorda na São Paulo dos dias atuais. Junto ao casal Dom Sabino (Edson Celulari) e Dona Augusta (Rosi Campos); e suas filhas Marocas (Juliana Paiva), Kiki (Nathalia Rodrigues) e Nico (Raphaela Alvitos), também está seu grupo de escravos (Cris Vianna, Olívia Araújo, Aline Dias, Maicon Rodrigues e David Junior).



O contraste entre épocas e o choque sofrido pelos congelados será o fio condutor da história, mas, como em todo bom folhetim, "O Tempo Não Para" também tem uma história de amor complicada: o romance entre Marocas e Samuca (Nicola Prattes), o jovem empresário que a resgata do mar no Guarujá (SP).



Escravidão

Racismo e as estruturas sociais do século 21 serão discutidos na novela. Brancos acordarão sem suas terras e escravos. Alvo de manifestações de grupos negros recentemente (por causa do elenco majoritariamente branco de "Segundo Sol"), a emissora colocou vários atores afrodescentes na novela, em papéis secundários.



Globo

19h