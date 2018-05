‘Fahrenheit 451’ tem história incrível, mas adaptação decepciona

Antes do cinema ou da TV ocuparem um grande espaço entre as casas da arte, a literatura já estava cumprindo seu papel como um dos pilares da sociedade. Sua linguagem, seja simples ou mais rebuscada, é uma das únicas que consegue alcançar o mundo inteiro, sem discriminação, e tem o potencial de despertar algo profundo ou dormente no ser humano. É em cima dessa questão – e do potencial da comunicação entre as obras com o seu leitor – que o filme "Fahrenheit 451" trabalha sua idéia de um mundo distópico. Na produção, que estreia neste sábado (19), às 22h, na HBO, o governo não deixa as pessoas lerem um livro sequer, e toda a informação do mundo chega para a população por meio da televisão.



A idéia, em si, é genial. Baseada na obra homônima de Ray Bradubury, a história é assustadora porque mostra um mundo sem riqueza cultural e esperança. A população, que não tem muita escolha em relação a que tipo de produto consome, se vê em um grande abismo social, e os debates que eram levantados antes sobre história, música, convivência ou até mesmo sexualidade são esquecidos na medida que os "bombeiros" queimam os livros (físicos ou digitais) encontrados.



O conceito dos "bombeiros" também é interessante. Aqui, os profissionais que antes eram um dos mais importantes da sociedade e que apagavam os fogos, são agora os que causam. E para os que não têm acesso à informação, essa verdade é reforçada com mudanças bizarras na história do mundo e dos EUA, enquanto é sugerido até que o revolucionário Ben Franklin (1706-1790) criou a instituição responsável pela queima.



No filme, o protagonista Guy Montag, vivido por Michael B. Jordan (seu primeiro papel após o vilão Killmonger, de "Pantera Negra"), começa como um bombeiro para mais tarde descobrir as maravilhas da liberdade de expressão contidas nas páginas de um bom livro. Sua descoberta desse universo é feita por "Memórias do Subsolo", de Fiódor Dostoievski, e não por acaso. O escritor e filósofo russo, que viveu no século 19, foi uma figura revolucionária.



Gostando ou não do seu trabalho, Dostoievski escreveu sobre pobreza, classes sociais e principalmente sobre o cotidiano, criando um dos movimentos mais importantes para a literatura – o realismo.

Todos os questionamentos impostos pelo romancista nos seus livros correm em paralelo com a ditadura atual implementada pelo governo. B. Jordan faz um bom papel como protagonista, e Michael Shannon vive um antagonista que nunca chega a alcançar seu potencial.



Apesar de um ótimo material base e uma história excelente para adaptar, o filme tem uma direção preguiçosa (de Ramin Bahrani) e nunca consegue criar uma ligação entre o público com os personagens ou sequer as situações que eles estão envolvidos. Tudo parece raso e superficial, incluindo o desfecho, que toca a superfície do comovente, mas ainda assim deixa a desejar.



Se você deseja se aprofundar na história de Bradubury, a obra original é uma boa pedida. Ou até mesmo a adaptação de 1966, conduzida por François Truffaut. Já a nova versão, que chegou em Cannes primeiro e agora estreia na TV, deixa um gosto agridoce de mais uma obra sem alma e com potencial perdido.





HBO

Sábado (19), 22h



